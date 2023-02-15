Рейсы авиакомпании Lufthansa задерживаются по всему миру из-за сбоя в IT-системе

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 23

Самолеты Lufthansa не могут взлететь из-за масштабного сбоя в информационной системе

Рейсы авиакомпании Lufthansa задерживаются по всему миру из-за сбоя в IT-системе

Фото: www.globallookpress.com / Boris Roessler

Читайте нас в: Дзен Новости

В авиакомпании уже сообщили, что интенсивно работают над решением проблемы.

Произошел глобальный сбой в информационной системе авиакомпании Lufthansa, ни один самолет по всему миру не может взлететь. Об этом сообщает Focus.

На данный момент затронуты системы регистрации и посадки, а в главном хабе Lufthansa во Франкфурте огромные очереди.

Более того, абсолютно весь план полетов серьезно нарушен, никакие данные не могут быть переданы. Многих пассажиров регистрируют, вручную записывая их данные на бумаге.

Также сообщается, что акции Lufthansa сегодня падали почти на 2%.

Lufthansa — национальный авиаперевозчик Германии, крупнейший авиаконцерн Европы, включающий в себя и такие крупные авиакомпании, как Swiss International Airlines и Austrian Airlines. В общем счете авиакомпания выполняет рейсы в 78 стран мира по более чем двумстам направлениям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как иностранные пилоты растеряли летные навыки из-за пандемии.

-3° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
73.86
0.23 79.34
0.67
🧙‍♀ Гороскоп на 15 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

14:50
В Госдуме рассказали, как Польша может забрать часть Украины без боя
14:41
Россия подготовит спецзаседание СБ ООН по теме терактов на «Северном потоке»
14:38
Сотрудники ФСБ задержали агента СБУ в Подмосковье
14:18
Рейсы авиакомпании Lufthansa задерживаются по всему миру из-за сбоя в IT-системе
14:13
Путин поручил МЧС усовершенствовать систему гражданской обороны с учетом опыта ЛДНР
14:02
Марочко: боевики ВСУ начали минировать тела своих сослуживцев

Сейчас читают

Удар по авторитету: политолог оценил последствия расследования Херша для США
Реакция на стресс: новые подробности состояния Костомарова
У отца хоккеиста Овечкина выявлено тяжелое заболевание
«Не смотрите!» — Как возлюбленная Петрова пережила его экранную измену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023