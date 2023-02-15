Сотрудники ФСБ задержали агента СБУ в Подмосковье

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ) задержали агента СБУ в Подмосковье. Предполагаемый преступник, полагают правоохранители, был завербован спецслужбами Польши и Латвии.

«Диверсант был завербован сотрудниками СБУ на территории Польши в городе Быдгощ при непосредственном участии польских специальных служб, а его проверка и подготовка перед заброской в Россию проводилась в Риге совместно с сотрудниками спецслужб Латвийской Республики», — говорилось в официальном заявлении ведомства.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. В ФСБ полагают, что в конце ноября гражданин Украины 1977 года рождения под видом беженца был направлен из Латвии в РФ. Цель одна — получение российского гражданства и осуществление террористической деятельности.

По версии стражей порядка, СБУ приказала ему, в частности, совершить две диверсии на объектах инфраструктуры Московской железной дороги. У вероятного преступника изъяли средства связи и электронные носители информации. Кроме того, там обнаружили компрометирующую переписку с сотрудником СБУ. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала прибывшего под видом беженца в Ростов-на-Дону участника «Азова»*.

* — Организация признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.