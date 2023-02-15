В Ростове-на-Дону задержан прибывший под видом беженца участник «Азова»*

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 44

Возбуждено уголовное дело по статье «участие в деятельности террористической организации».

Фото, видео: © РИА Новости / ФСБ РФ; ФСБ РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Террорист, прибывший под видом беженца, задержан в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России. Уточняется, что мужчина является участником террористической организации «Азов»*, запрещенной в РФ.

Он вступил в нее еще в 2016 году, принимал участие в так называемом «марше наций», проводимом националистами в Киеве. Впоследствии боевик приехал в РФ под видом беженца с целью легального нахождения на российской территории. По утверждению силовиков, задержанный пропагандировал террористическую организацию среди молодежи. ФСБ изъяла символику и агитационные материалы.

В отношении неонациста возбудили уголовное дело по статье «участие в деятельности террористической организации». Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса от геноцида со стороны Киева. На фоне миротворческой миссии на территорию Российской Федерации неоднократно пытались попасть украинские боевики с целью совершения терактов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как ФСБ задержала группу организаторов нелегальной миграции.

* — Организация признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

-2° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
73.86
0.23 79.34
0.67
🧙‍♀ Гороскоп на 15 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

11:36
Какая судьба ждет вестерн «Ржавчина» после инцидента с Алеком Болдуином?
11:30
В Турции зафиксировали повторные толчки после землетрясения
11:25
В Ростове-на-Дону задержан прибывший под видом беженца участник «Азова»*
11:13
Готовились заранее: Сеймур Херш обвинил Байдена в подрыве ниток «Северного потока»
11:05
«Апокалипсис! Все стоит!» — жители Сочи оказались в снежной ловушке из-за метели
10:59
Реакция на стресс: новые подробности состояния Костомарова

Сейчас читают

Военкор Коц: армия РФ в одном шаге от оперативного окружения Бахмута
Жизнь продолжается: 72-летняя вдова Кобзона готовится к очередной свадьбе
В Еврокомиссии опасаются восстановления спроса на газ в Европе
"Только 21 час солнца за месяц": эндокринолог объяснила, зачем нужен витамин D и как его правильно принимать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023