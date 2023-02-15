Не первый год: что известно о болезни отца хоккеиста Овечкина

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 4 377

Что известно о болезни отца хоккеиста Александра Овечкина

Не первый год: что известно о болезни отца хоккеиста Овечкина

Фото: Красильников Станислав / ТАСС

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Михаила Овечкина госпитализировали с осложнениями хронического заболевания. Его сын-рекордсмен в срочном порядке вылетел в Россию.

Врачи выявили тяжелое заболевание у Михаила Овечкина, отца знаменитого российского хоккеиста и нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина. Речь идет о проблеме, которая, возможно, преследует родителя спортсмена не первый год. По предварительным данным, у Овечкина началось обострение хронического заболевания.

Отца российского хоккеиста экстренно госпитализировали еще 10 января, больше месяца медики обследовали его и устанавливали причины обострения. Специалисты предполагают, что резкое ухудшение состояния вызвано осложнением недуга, который напрямую связан с работой сердца и кровообращением.

Также сообщается, что в процессе обследования у Михаила Овечкина были выявлены новообразования. Врачи приняли решение о его переводе в профильную больницу.

14 февраля стало известно, что Александр Овечкин отложил дела и вылетел ближайшим рейсом к 71-летнему отцу в Россию из-за ухудшения его состояния. Ранее появлялись новости, что хоккеист покинул расположение клуба, а причина — болезнь близкого человека.

Тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт в своей социальной сети подтвердил отъезд спортсмена. Несмотря на предстоящие матчи, он отметил, что не ждет скорого возвращения Овечкина.

Ранее 5-tv.ru писал, что госпитализированный Борис Щербаков рассказал о своем состоянии.

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