Рейсовый автобус разорвало на части после ДТП в Москве

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К счастью, в результате аварии никто не погиб. Предварительно, водитель не справился с управлением авто.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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В Москве на Волоколамском шоссе сегодня разорвало пополам городской автобус после того, как он врезался в столб. Удар был такой силы, что автобус-гармошку занесло, и вторая его часть просто отлетела.

По предварительным данным, водитель ехал в парк и не справился с управлением. Пассажиров в салоне не было, так, что обошлось без пострадавших. Водитель тоже в порядке.

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Рейсовый автобус разорвало на части после ДТП в Москве

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