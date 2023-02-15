Рейсовый автобус разорвало на части после ДТП в Москве
К счастью, в результате аварии никто не погиб. Предварительно, водитель не справился с управлением авто.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru
В Москве на Волоколамском шоссе сегодня разорвало пополам городской автобус после того, как он врезался в столб. Удар был такой силы, что автобус-гармошку занесло, и вторая его часть просто отлетела.
По предварительным данным, водитель ехал в парк и не справился с управлением. Пассажиров в салоне не было, так, что обошлось без пострадавших. Водитель тоже в порядке.
Читайте также
-3° 767 мм рт. ст.
63%
63%
74.21
0.35 79.57
0.23
0.35 79.57
0.23
Нашли ошибку?