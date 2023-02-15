«Тяжелое время»: как Александр Овечкин прокомментировал смерть отца

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 12 426

Александр Овечкин попросил не беспокоить его семью в связи со смертью отца

Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; Instagram* / aleksandrovechkinofficial; 5-tv.ru

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Спортсмен выложил редкие кадры с отцом из семейного архива.

Знаменитый хоккеист Александр Овечкин уже прокомментировал новости о кончине своего отца и выложил трогательное архивное видео с семейного праздника. Об этом он написал в личном блоге.

Также спортсмен попросил не беспокоить их семью в столь сложное для всех время.

«Сегодня не стало моего отца… я благодарю всех за поддержку, но прошу отнестись с пониманием и не беспокоить мою семью в столь тяжелое для нас время! Спасибо», — написал Овечкин.

На видео отец хоккеиста Михаил Овечкин радуется победам сына, держа в руках кубок и мило улыбается.

Буквально несколько минут назад стало известно о том, что Михаил Овечкин скончался на 72-м году жизни. Вчера Александр срочно вылетел в Россию, чтобы успеть к отцу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в процессе обследования у Михаила Овечкина были выявлены новообразования. Врачи приняли решение о его переводе в профильную больницу. 14 февраля стало известно, что Александр Овечкин отложил дела и вылетел ближайшим рейсом к 71-летнему отцу. Спортсмен успел попрощаться с родственником.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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