Архивные кадры: вдова Михаила Овечкина поделилась трогательным семейным видео

Семейный праздник и счастливая семья Овечкиных в полном составе — на архивных кадрах.

Советская баскетболистка, двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, баскетбольный тренер и вдова Михаила Овечкина Татьяна выложила в своем личном блоге трогательное видео.

На нем они в кругу семьи празднуют очередную победу сына Александра. Папа Михаил — с кубком в руках. Мама — смотрит на сына и мужа влюбленными глазами.

Сам Александр Овечкин попросил, чтобы их семью не беспокоили в столь тяжелое для них время.

15 февраля стало известно о том, что Михаил Овечкин скончался на 72-м году жизни.

Ранее — в процессе обследования — у Михаила Овечкина были выявлены новообразования. Врачи приняли решение о его переводе в профильную больницу. 14 февраля стало известно, что Александр Овечкин отложил дела и вылетел ближайшим рейсом к 71-летнему отцу. Спортсмен успел попрощаться с родственником.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Александр Овечкин прокомментировал смерть отца.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.