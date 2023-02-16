Архивные кадры: вдова Михаила Овечкина поделилась трогательным семейным видео

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 49

Вдова Овечкина Татьяна вспоминает мужа архивными кадрами с семейного праздника

Фото, видео: Валерий Шарифулин / ТАСС; Instagram* / aleksandrovechkinofficial; 5-tv.ru

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Семейный праздник и счастливая семья Овечкиных в полном составе — на архивных кадрах.

Советская баскетболистка, двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, баскетбольный тренер и вдова Михаила Овечкина Татьяна выложила в своем личном блоге трогательное видео.

На нем они в кругу семьи празднуют очередную победу сына Александра. Папа Михаил — с кубком в руках. Мама — смотрит на сына и мужа влюбленными глазами.

Сам Александр Овечкин попросил, чтобы их семью не беспокоили в столь тяжелое для них время.

15 февраля стало известно о том, что Михаил Овечкин скончался на 72-м году жизни.

Ранее — в процессе обследования — у Михаила Овечкина были выявлены новообразования. Врачи приняли решение о его переводе в профильную больницу. 14 февраля стало известно, что Александр Овечкин отложил дела и вылетел ближайшим рейсом к 71-летнему отцу. Спортсмен успел попрощаться с родственником.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Александр Овечкин прокомментировал смерть отца.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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