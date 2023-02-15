Захарова о выдворении из Эстонии организатора «Бессмертного полка»: «Обеление нацистских преступников»

Эстонские власти обвинили Сергея Чаулина в «распространении враждебной пропаганды».

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова высказалась насчет выдворения из Эстонии организатора акции «Бессмертный полк» в этой стране Сергея Чаулина.

«Попытка этого человека, как и других представителей русскоязычного населения прибалтийской страны, отстаивать право на сохранение русской национальной идентичности и исторической памяти не принимаются в „демократической“ Эстонии», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что власти прибалтийской республики аннулировали долгосрочный вид на жительство Сергея Чаулина и выслали его из страны.

Как сказала российский дипломат, националистические круги уже много лет насаждают извращенную интерпретацию трагедий двадцатого века. В первую очередь, такая политика по искажению исторической памяти направлена на поддержание в русофобии и обеление нацистских преступников, заключила Захарова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова высмеяла траты режима Зеленского на годовщину СВО.