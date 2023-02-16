Время ушло: Мужчину, пришедшего в кемеровскую школу «получать образование», вывели из класса — видео

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Иван Обухов
Иван Обухов 54

В Кемерове выясняют обстоятельства появления постороннего человека в школе

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Жаждущий погрызть гранит науки уверял, что у него есть все основания находиться в учебном заведении.

ЧП, после которого были взяты под усиленную охрану все школы в Кемерове. В одну из них в разгар учебного дня проник посторонний мужчина. Он каким-то образом пробрался в кабинет, где шел урок у шестиклассников. Вел он себя на первый взгляд спокойно — сел за последнюю парту и первое время вообще молчал. Дети даже восприняли происходящее как странную шутку. Но учителю это смешным не показалось. Он попытался выяснить, что делает столь великовозрастный ученик среди школьников. Неизвестный в ответ поспешил заверить, что пришел исключительно за знаниями.

«Я не педофил, если вы это имеете в виду», — заверил мужчина.

«Что вы вообще в классе делаете?», — спросил учитель.

«Получаю образование», — ответил пришедший на урок.

«Кто вас пустил в школу?», — поинтересовался педагог.

«Меня никто не останавливал», — объяснил случившееся кемеровчанин.

Мужчина также заявил, что у него есть все основания сидеть в классе, потому что он имеет неоконченное среднее образование. В итоге непрошеного гостя вывели из школы с помощью Росгвардии. По некоторым данным, охранник, который должен контролировать вход в учебное учреждение, был на больничном и его замещал молодой неопытный коллега, не проходивший инструктаж. Как сообщили в администрации Кемерова, договор с ЧОПом уже расторгнут.

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