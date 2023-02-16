В Петербурге разгорается скандал из-за парковок: с окраин массово эвакуируют машины

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Иван Обухов
Иван Обухов 55

Неопределенность с правилами парковки привела к массовым штрафам петербуржцев

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Песня; 5-tv.ru

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Журналисты «Известий» выяснили, что такая же угроза нависла и над жителями других российских городов.

А на окраине Петербурга сейчас можно увидеть настоящий парад эвакуаторов. Каждый день десятки грузовиков приезжают пустыми, а уезжают с чьими-то легковушками.

За эту принудительную экскурсию по северной столице хозяева машин вынуждены платить по пять-шесть тысяч, но сами не понимают почему, ведь такое стало происходить только этой зимой.

Владислав Кириенко выяснил в чем проблема и понял, что на штраф рискуют нарваться и автомобилисты в любом другом регионе страны.

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