В Петербурге разгорается скандал из-за парковок: с окраин массово эвакуируют машины

Журналисты «Известий» выяснили, что такая же угроза нависла и над жителями других российских городов.

А на окраине Петербурга сейчас можно увидеть настоящий парад эвакуаторов. Каждый день десятки грузовиков приезжают пустыми, а уезжают с чьими-то легковушками.

За эту принудительную экскурсию по северной столице хозяева машин вынуждены платить по пять-шесть тысяч, но сами не понимают почему, ведь такое стало происходить только этой зимой.

Владислав Кириенко выяснил в чем проблема и понял, что на штраф рискуют нарваться и автомобилисты в любом другом регионе страны.