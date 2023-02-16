В Петербурге выявили новый очаг кори
Четыре случая заболевания корью зафиксировано в Петербурге
Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru
Врачи призывают горожан вакцинироваться.
Новый очаг кори выявили в Петербурге. В Роспотребнадзоре подтвердили уже четыре случая. Половина заболевших — дети до 17 лет.
Все заразились от «нулевого пациента» — девушки, прилетевшей из Таджикистана.
Заболевание опасно своими осложнениями. Хотя поначалу инфекция маскируется под простуду. И только через несколько дней могут проявиться специфические высыпания на коже.
Единственная надежная защита, по словам медиков, — это прививка. Сделать ее можно в поликлинике по месту жительства.
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