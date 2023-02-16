Врачи призывают горожан вакцинироваться.

Новый очаг кори выявили в Петербурге. В Роспотребнадзоре подтвердили уже четыре случая. Половина заболевших — дети до 17 лет.

Все заразились от «нулевого пациента» — девушки, прилетевшей из Таджикистана.

Заболевание опасно своими осложнениями. Хотя поначалу инфекция маскируется под простуду. И только через несколько дней могут проявиться специфические высыпания на коже.

Единственная надежная защита, по словам медиков, — это прививка. Сделать ее можно в поликлинике по месту жительства.