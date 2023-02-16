Огромная цистерна с отравляющими веществами вспыхнула в США

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Огромная цистерна с химикатами вспыхнула в США

Фото, видео: Reuters; 5-tv.ru

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Подобный случай происходит не впервые. Жители Огайо до сих пор страдают от последствий крушения поезда с химикатами.

Крупное ЧП в американском штате Оклахома. Там вспыхнула огромная цистерна с химикатами. Из-за угрозы взрыва пришлось эвакуировать местных жителей и работников близлежащих предприятий.

Кстати, в недавнем фильме «Белый шум» от Netflix предсказали историю с еще одной недавней катастрофой в США — крушением поезда в Огайо. События в картине почти полностью повторили реальную ситуацию, буквально покадрово. В штате до сих пор не могут справиться с последствиями. Спустя две недели после крушения поезда с химикатами загрязнены вода и почва. И более четырех тысяч местных жителей жалуются на проблемы с дыханием, кашель и раздражение глаз.

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Огромная цистерна с отравляющими веществами вспыхнула в США

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