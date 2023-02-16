День сурка: Волочкова показала в сети свои «жаркие» танцы

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 1 256

Волочкова опубликовала фото во время домашних занятий танцами

День сурка: Волочкова показала в сети свои «жаркие» танцы

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Селебрити уже посоветовали подлечиться на День влюбленных, но, похоже, это ее только раззадорило.

Балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала фанатам свою фигуру в спортивном комбинезоне во время занятий танцами. Ролик, опубликованный в социальных сетях экс-примы Большого, вызвал неоднозначную реакцию подписчиков.

«Что за мания! Да не надо нам танцевать и становиться на пуанты у нас у всех другие профессии!!! Эти танцульки просто ужас какой-то…»;

Один танец на все времена;

«День Сурка», — написали пользователи.

Волочкова похвасталась фигуройВолочкова похвасталась фигурой. Фото: Instagram* / volochkova_art

Впрочем, это не самая бурная реакция аудитории на публикации танцовщицы. Накануне в День влюбленных селебрити поздравила завсегдатаев своего профиля весьма необычным способом. В частности, Анастасия опубликовала фото на пляже с оголенной грудью, прикрыв пикантные места графическими цветочками.

В ответ на это Волочкову сравнили с Бритни Спирс, ведь та в свое время тоже фотографировалась голой и выкладывала фото в сеть. А кое-кто даже посоветовал эпатажной балерине подлечиться и лечь в психушку.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Джигурда и Волочкова ответили хейтерам.

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