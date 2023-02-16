Это — знак? Политолог Денисов назвал последствия встречи главы МИД Израиля с Зеленским

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 1 542

Политолог Денисов: В визите министра Коэна на Украину нет ничего сильно критического

Фото, видео: NECATI SAVAS / ТАСС; Почуев Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Лидер Украины привык ходить с протянутой рукой по миру, и этим уже никого не удивишь.

Визит главы МИД Израиля Эли Коэна на Украину ничего не означает. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал политолог Денис Денисов.

«Ничего сильно критического это не означает ни для нас, ни для Украины», — сказал собеседник.

Он отметил, что украинская сторона на протяжении прошлого года не единожды обращалась к Израилю, в том числе и по вопросам военной поддержки. По мнению Денисова, президент Украины Владимир Зеленский и его гость будут говорить о том, что проходили переговоры, связанные с поставками Украине средств противовоздушной обороны.

«Возможно, речь будет идти о поставках некоторых видов вооружений, хотя до настоящего момента Израиль старался дистанцироваться от этих вопросов», — резюмировал политолог.

До этого сообщалось, что в рамках предстоящего визита израильского министра киевский режим выдвинул требования, согласно которым Израиль должен осудить российскую спецоперацию в Незалежной, поддержав план Зеленского по урегулированию кризиса. В частности, глава Самостийной хочет, чтобы российская армия покинула Крым и новые регионы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Украине прогнозируют Зеленскому.

-4° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
74.21
0.35 79.57
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на 16 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

13:41
Влюбленная пара из Красноярска выдавала наркотики за прах умершей собаки
13:28
Маменькин сынок, мачо и охотник: сексолог назвал типы мужчин, которые никогда не женятся
13:25
Как живет сын солистки «Тутси» от бывшего Юлии Волковой: есть обида?
13:08
Алена Яковлева раскрыла подробности романа с молодым любовником: «Меня осуждали»
12:56
Это — знак? Политолог Денисов назвал последствия встречи главы МИД Израиля с Зеленским
12:51
В Кремле раскрыли детали встречи Путина и Лукашенко

Сейчас читают

«Его отец был настоящим русским мужиком»: Россия и США соболезнуют Овечкину в связи с кончиной отца
В Москве прощаются с режиссером Вадимом Абдрашитовым
Главврач «Коммунарки» Проценко описал текущее состояние Костомарова: «Прогнозы делать невозможно»
Это реально? Схема спасения человека при фиброзе легкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023