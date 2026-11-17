На полях саммита АТЭС все готово к исторической встрече президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. По мнению экспертов, диалог в таком формате способен снизить международную напряженность. И запустить цепочку обсуждений по важнейшим вопросам безопасности.

Как подчеркнули в Кремле, основные тезисы уже согласованы. Ожидаются также личные беседы российского президента с лидерами Китая и США.

За тем, как идет подготовка к ключевым событиям саммита, следит корреспондент «Известий» Максим Прихода. Он передает из Шэньчжэня.

Расправившая крылья мифическая птица Пэн парит на фасаде чуть ли не каждого небоскреба. У самых больших и ярких стел — очередь из желающих сфотографироваться. В Шэньчжэне все дышит грядущим событием.

Все, что связано с саммитом АТЭС, вызывает колоссальный интерес у местных и туристов. Это главная площадка саммита, все оцеплено на сотни метров, тем не менее толпы людей облепили забор и пытаются хоть что-то разглядеть.

Саммит АТЭС в Китае стартует уже завтра. Это неформальная площадка для сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона, созданная в 1989-м, объединяет 21 экономику, а сюда входят не страны, а именно экономики. 11 из них будут представлены на уровне национальных лидеров. Владимир Путин перед делегатами, а это представители крупнейшего мирового бизнеса, выступит сразу после Си.

«Владимир Путин изложит наши оценки ситуации в мировом хозяйстве, результаты, естественно, и нашей экономики, и представит инвестиционный потенциал нашей страны», — сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Следящие за политикой местные жители российского лидера в списке высоких гостей тоже называют в числе первых!

«Знаю, знаю, знаю — Трамп и Путин. Путин — очень крутой сильный лидер. Да, Россия и Китай — очень хорошие друзья!» — сказал доставщик Ван Гого.

Доставщики жалуются, что некоторые дороги из-за саммита перекрыты. Терпят ограничения не только курьеры-люди. Шэньчжэнь знаменит своими дронами.

Вот одна из визитных карточек Шэньчжэня. Станция, куда еду по воздуху доставляют беспилотниками. Правда, на время саммита опция отключена. Меры безопасности.

Они усилены во всех частях города, но особенно там, где разместились официальные лица.

А это неприступная крепость с припаркованными по периметру черными люксовыми электрокарами — гостиница, в которой должна остановиться американская делегация. Еще за несколько дней на мероприятие ее обнесли ограждением и выставили полицейский патруль.

— У нас всего один вопрос. Правда, что Дональд Трамп и его делегация будут здесь?

— Я ничего вам не скажу.

Трехстороннюю встречу Путина, Си и Трампа, которая должна пройти во второй день саммита, уже называют эпохальным событием. Европейские политики опасаются, что она может превратиться во второй Анкоридж. Или во вторую Ялту, по аналогии с конференцией, на которой Сталин, Черчилль и Рузвельт заложили фундамент послевоенного устройства мира. Говорить будут о глобальном. Американцы продвигают нарратив ядерного паритета.

«Эта поездка, безусловно, важна: президент встречается с лидерами ядерных держав, чтобы обсудить, как предотвратить „Армагеддон“ и не допустить уничтожения человечества», — сказал постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

Китайский МИД более тонок в формулировках. Очевидно, спектр тем гораздо шире.

«Это первая в истории очная встреча глав трех государств — Китая, России и США. На трех странах лежит ответственность за совместное реагирование на глобальные вызовы и содействие миру и стабильности во всем мире», — сказала официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

В списке гостей заявлены и недружественные России страны. Например, Австралия, Канада, Южная Корея, Япония, Новая Зеландия. Как и европейцы, которые в последнее время ищут контактов с Москвой, эти ничего не имеют против даже совместных фото.

«Краткий ответ по поводу протокола участия в фотосессии: да, я приму участие в ней из уважения к принимающей стороне. Мы находимся в Азии, и это проявление уважения», — сказал премьер Канады Марк Карни.

Главное же чувство от надвигающейся череды событий — ощущение неизбежности прогресса, как по наболевшим, так и по глобальным вопросам. Как в сфере экономики, так и в безопасности.

И оттого еще символичнее место встречи — Шэньчжэнь, город будущего, контуры которого задаются здесь и сейчас.

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