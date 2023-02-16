Глава офиса Зеленского: Россия изменила тактику ведения СВО

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 107

Андрей Ермак объяснил, с чем это может быть связано. В Минобороны РФ домыслы украинского политика никак не комментировали.

Глава офиса Зеленского: Россия изменила тактику ведения СВО

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Россия изменила тактику ведения специальной военной операции — таким мнением накануне поделился руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак.

«Россияне несколько сменили тактику. Они проводят активную разведку, применяют фальшцели», — отметил он в своем Telegram-канале.

Свои выводы украинский политик сделал после ночного обстрела в стране. По его словам, попадания произошли на севере и западе Украины, также — в Днепропетровской и Кировоградской областях. В этих и других регионах объявлена воздушная тревога.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что во Львове во время обстрела пострадала критическая инфраструктура.

Тема:
Спецоперация
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