Критическая инфраструктура пострадала во время обстрелов под Львовом

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 59

С ночи в нескольких восточных регионах Украины объявлена воздушная тревога.

Критическая инфраструктура пострадала во время обстрелов под Львовом

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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Тема:
Спецоперация

Критическая инфраструктура пострадала во время обстрелов во Львовской области. Об этом сообщил глава военной администрации региона Максим Козицкий.

«Во время воздушной тревоги произошло попадание в объект критической инфраструктуры во Львовской области. Пострадавших или жертв нет. Пожар потушили», — уточнил он в своем Telegram-канале.

Информацию о повреждении критической инфраструктуры в этом же мессенджере подтвердил Андрей Ермак, глава офиса президента Украины. Он отметил, что ракетные удары пришлись на территории севера и запада страны, а также на Днепропетровскую и Кировоградскую области.

Накануне ночью, 16 февраля, в нескольких восточных регионах Украины объявили воздушную тревогу. Сирены сработали в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Донецкой народной республики (ДНР)и Запорожской области.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Штаты не хотят подталкивать Украину к нападению на Крым.

Тема:
Спецоперация
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