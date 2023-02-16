Критическая инфраструктура пострадала во время обстрелов под Львовом

Критическая инфраструктура пострадала во время обстрелов во Львовской области. Об этом сообщил глава военной администрации региона Максим Козицкий.

«Во время воздушной тревоги произошло попадание в объект критической инфраструктуры во Львовской области. Пострадавших или жертв нет. Пожар потушили», — уточнил он в своем Telegram-канале.

Информацию о повреждении критической инфраструктуры в этом же мессенджере подтвердил Андрей Ермак, глава офиса президента Украины. Он отметил, что ракетные удары пришлись на территории севера и запада страны, а также на Днепропетровскую и Кировоградскую области.

Накануне ночью, 16 февраля, в нескольких восточных регионах Украины объявили воздушную тревогу. Сирены сработали в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Донецкой народной республики (ДНР)и Запорожской области.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Штаты не хотят подталкивать Украину к нападению на Крым.