Молодежь Франции устроила масштабные забастовки против пенсионной реформы

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Правительство страны делает вид, что ничего не происходит. Между тем, граждан беспокоит печальное будущее.

Фото, видео: TERESA SUAREZ/ ТАСС; 5-tv.ru

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Во Франции этим утром вспыхнула новая волна протестов против пенсионной реформы. Свое несогласие выразили студенты и ученики — так в городе Тулуза учащиеся заблокировали лицей, а в Нанте — главный университет. Митингующие перекрыли дороги и подожгли мусорки.

А в Париже студенты выстроились стеной против полицейских, которые попытались освободить вход в университет.

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