Госдума приняла проект обращения к ООН о расследовании взрывов на СП

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Россия неоднократно отмечала, что вопиющий инцидент — ничто иное как акт международного терроризма.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев ; 5-tv.ru

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Тема:
Северный поток

Российская Госдума будет добиваться международного расследования взрывов на газопроводе «Северный поток». Депутаты собираются обратиться в ООН.

Проект документа сегодня уже одобрили. В Москве диверсию считают актом международного терроризма, и уверены, что это дело западных спецслужб.

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