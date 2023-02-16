Госдума приняла проект обращения к ООН о расследовании взрывов на СП
Россия неоднократно отмечала, что вопиющий инцидент — ничто иное как акт международного терроризма.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев ; 5-tv.ru
Российская Госдума будет добиваться международного расследования взрывов на газопроводе «Северный поток». Депутаты собираются обратиться в ООН.
Проект документа сегодня уже одобрили. В Москве диверсию считают актом международного терроризма, и уверены, что это дело западных спецслужб.
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