Спокойствие — лучший советчик: китайский совет дня на пятницу, 17 февраля

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 30

День подходит для принятия решений.

Спокойствие — лучший советчик: китайский совет дня на пятницу, 17 февраля

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 17 февраля?

В пятницу в мир придет энергия Огня, она принесет оптимизм, ясность и скорость принятия решений. День исключительно благоприятен для множества дел.

Совет дня: в эту пятницу хорошо что-то покупать или продавать. Энергии дня помогут получить неплохую прибыль. Воспользуйтесь шансом и прикупите что-нибудь ценное.

Предостережение дня: не торопитесь принимать решения на эмоциях. Энергии пятницы могут занести в эмоциональный шторм и бог весть как потом из его выбираться. Практикуйте техники релаксации и самоуспокоения

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на следующую неделю.

-11° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
74.76
0.55 79.98
0.41
Спокойствие — лучший советчик: китайский совет дня на пятницу, 17 февраля

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