Удар ниже пояса: ЕС запретил поставку в России сантехники

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Опубликован проект новых санкций против России.

Фото, видео: Александр Кондратюк / ТАСС; 5-tv.ru

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Евросоюз решил нанести нам удар ниже пояса и лишить россиян своих унитазов, биде и смывных бачков.

Издание «Европейский обозреватель» публикует проект нового пакета санкций, который запрещает поставки сантехники в Россию.

Под ограничения также попадет экспорт из ЕС пеньковой пряжи — она используется в изготовлении различных веревок — под запретом будут светодиоды, погрузчики, машины для сортировки писем, дымовые трубы, кирпичи и даже перья для ручек.

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Удар ниже пояса: ЕС запретил поставку в России сантехники

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