Кинг и Чуковский стали самыми издаваемыми писателями в России в 2022 году

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Иван Обухов
Иван Обухов 13

Российская книжная палата опубликовала список самых издаваемых писателей.

Кинг и Чуковский стали самыми издаваемыми писателями в России в 2022 году

Фото: © РИА Новости / Мерцедин

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Писатели Стивен Кинг и Корней Чуковский оказались самыми издаваемыми в России авторами за 2022 год.

Замыкает тройку английская писательница Агата Кристи - 112 изданий, общий тираж - 848 тысяч экземпляров.

В рейтинге художественной литературы Толстой занимает 11-ю строчку с 73 изданиями книг общим тиражом 448 310 экземпляров, в списке наиболее издаваемых авторов по детской литературе писатель находится на 14-м месте: 55 изданий, 302 100 экземпляров.

В обоих списках оказались Александр Пушкин и Лев Толстой.

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