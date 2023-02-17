Внеклассное творчество: учительница младших классов пела матерные песни и выкладывала видео в сеть

Родители школьников возмущены поведением педагога.

Личная жизнь учителей снова стала поводом для скандала.

На этот раз родителей не устроили песни, которые педагог выложил в сеть.

Где грань между приличным и непристойным поведением — выяснял мой коллега Роман Ишмухаметов.