Анна Плетнева о влюбленности во Владимира Преснякова: «Мечта сбылась!»

Будучи ребенком, исполнительница мечтала оказаться на одной сцене со звездой. Первое удалось, а прошла ли любовь?

Певица Анна Плетнева рассказала о влюбленности в своего коллегу по цеху Владимира Преснякова, которая не проходит до сих пор. В интервью изданию KP.RU артистка призналась, что чувство к мужчине она испытала в десятилетнем возрасте, пообещав себе стать певицей. Спустя время все получилось.

«Я позвонила Вове и сказала, что написала песню и хочу, чтобы он спел ее со мной. И он согласился! Моя мечта сбылась! Я до сих пор не могу спокойно с Вовой разговаривать. Как только увижу его вживую, дыхание перехватывает», — сказала Плетнева.

О чувствах исполнительницы к Преснякову знает и ее супруг, как и многие из звездного круга, но лишь по-доброму подшучивают по этому поводу, включая и самого Владимира. Плетнева добавила, что первая любовь, как известно, не проходит никогда, а в случае с селебрити она помогла ей обрести себя и дело всей жизни.

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