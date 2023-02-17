Вертолет Robinson пропал с радаров на Сахалине
| Происшествия Эксклюзив 2 747
По предварительным данным, на борту воздушного судна находились три человека.
Фото: www.globallookpress.com / Leonid Faerberg
Вертолет Robinson пропал с радаров на Сахалине. По данным 5-tv.ru, экипаж воздушного судна должен был выйти на связь в четко назначенное время, но этого не произошло.
В экстренных службах подчеркнули, что у вертолета сработал аварийный маяк. На поиски вылетел самолет Ан-26.
Как уточняет РИА Новости, предварительно, на борту воздушного судна могли находиться три человека. Информация выясняется.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что вертолет Ми-8 загорелся при посадке в аэропорту Байкал.
Читайте также
-9° 767 мм рт. ст.
85%
85%
74.76
0.55 79.98
0.41
0.55 79.98
0.41
Нашли ошибку?