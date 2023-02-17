«Я на это решилась»: Муцениеце прошла медобследование перед операцией
Актриса Муцениеце готовится к операции на глаза от близорукости
Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев
После развода с коллегой по цеху Павлом Прилучным звезда активно занялась собой.
Актриса Агата Муцениеце готовится к операции, чтобы убрать близорукость, а заодно избавиться от контактных линз и очков, сообщает dni.ru.
«Короче, я на это решилась, и у меня сегодня плановое обследование», — поделилась звезда.
Муцениеце посетила окулиста, о чем также уведомила аудиторию. Специалист отметил, что толщина роговицы позволяет оперировать женщину. К слову, ее впечатлило и современное медицинское оборудование.
«До чего техника дошла!» — восхитилась Муцениеце.
После развода с коллегой по цеху Павлом Прилучным селебрити стала заниматься в спортзале, следить за питанием и саморазвиваться, стремясь к совершенству. Решение об операции стало для нее очередным шагом на этом пути. Сам же Прилучный счастлив в браке с актрисой Зепюр Брутян. Супруги ждут ребенка.
Ранее 5-tv.ru писал о том, кто из звезд станет мамой в 2023 году.
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