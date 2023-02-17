Пропавший на Сахалине вертолет совершил жесткую посадку в районе горы Красная. Об этом сообщили экстренные службы.

Предварительно, на месте ЧП нашли два тела. В официальном заявлении отмечалось, что всего на борту воздушного судна находились три человека, включая пилота.

«Сообщение об аварийной посадке вертолета Robinson R-44 северо-восточнее горы Красная поступило в ОДС МЧС от координационного центра поиска и спасения по Сахалинской области», — подчеркивалось в сообщении.

К месту ЧП выдвинулась группа из 18 спасателей на снегоходах. Кроме того, в готовность был приведен вертолет Ми-8 МЧС России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, перед тем как пропасть с радаров, у вертолета сработал аварийный маяк. Экипаж подал сигнал бедствия.