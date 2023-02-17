«Звонили матерям и женам и шутили»: как ВСУ издеваются над близкими убитых пленников

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 1 303

Военкор Дмитрий Стешин убедился в безумии ВСУ во время ожесточенных боев в Мариуполе

«Звонили матерям и женам и шутили»: как ВСУ издеваются над близкими убитых пленников

Фото: Reuters / STRINGER

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Украинские террористы переходят все мыслимые и немыслимые границы. Зверствам нет конца.

Украинских боевиков на поле боя отличает особая жестокость и беспощадность. Их поступки даже по законам военного времени не укладываются ни в какие рамки — нормальные люди на такое не отважились бы. В этом убедился военный корреспондент издания KP.RU, побываший в Мариуполе в период ожесточенных боев.

Журналист вспомнил, что даже мертвых ВСУушники не оставляли в покое — веселились на костях.

«Ееще ВСУшники вытворяли такое, что не придет в голову нормальному человеку: брали у погибших телефоны и звонили матерям и женам, шутили и веселились», — вспоминает в своей статье Дмитрий Стешин.

По его словам, ему тоже досталось от нацистов. Как-то они написали его племяннице о том, что дядю скоро «собаки сожрут». Ему до сих пор страшно представить, что в тот момент пережила девочка.

«Написали моей племяннице: „Заберите своего Стешина, его собаки жрут“. У меня не было связи много часов и что пережил ребенок, я даже думать не хочу. И расспрашивать не стал», — пояснил он.

Поразило корреспондента и то, как Украина будто наслаждалась съемками убийств на камеру, которые выкладывали в сети ВСУ. Пленным простреливали колени, добивали лежачих, а народ ликовал. Все это помогло понять и осознать большую разницу между российским солдатом и украинским боевиком.

«Я был на „Азовстали“ в то самое утро, когда „азовские“* саперы начали снимать свои же мины, чтобы расчистить выход. Это был выход в плен. Они были еще с оружием. Меня поразила одна деталь. Они прекрасно сознавали, что мы — другие. Что их будут кормить, лечить, не станут издеваться», — пришел к выводу военкор.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что за время российской специальной военной операции (СВО) на Украине Киев лишился почти всех опытных пилотов.

* — «Азов» запрещен в РФ, признан террористической организацией.

Тема:
Спецоперация
17 февр
Захарова прокомментировала обещания США Израилю: «Может, весна действует»
17 февр
«Народный фронт» проводит сбор в поддержку защитников Донбасса
17 февр
«Просто дергать ручку не получится»: Киев потерял большинство опытных пилотов
17 февр
WP: украинский конфликт раскрыл самое слабое место США
17 февр
Пот артиллериста сберегает кровь пехоты: гаубицы «Гиацинт» прикрывают штурмующих Угледар — видео
17 февр
«Снарядный голод» на Украине вынудил Пентагон принять крайние меры
17 февр
Освобожденные из плена российские бойцы пройдут реабилитацию в госпиталях Минобороны
17 февр
Сила духа и надежное оружие: лучшее видео из зоны СВО за день
17 февр
Метр за метром: Российская армия выровняла линию соприкосновения под Спорным
17 февр
Зеленский оценил тактику российской спецоперации
-6° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
74.76
0.55 79.98
0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:04
Медленно, но верно: как чувствует себя отец Киркорова после госпитализации
13:55
Человеческий фактор? Почему пилот разбившегося на Сахалине вертолета умолчал о взлете
13:42
Вода стоит в организме: врачи опасаются за состояние Романа Костомарова
13:36
Иномарку с людьми разорвало после жесткого ДТП в Приморье
13:22
Херш предупредил США о последствиях взрывов на «Северном потоке»
13:13
«Звонили матерям и женам и шутили»: как ВСУ издеваются над близкими убитых пленников

Сейчас читают

Малыш остался без мамы: детали жесткой посадки вертолета на Сахалине
"Косо посмотрят": от попавшего под санкции Киркорова потребовали объясниться за поездку в Америку
"Такие лекарства могут стать опасными". Почему нужно регулярно проводить ревизию в домашней аптечке
Патрушев обвинил США в гибели украинцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023