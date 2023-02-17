«Просто дергать ручку не получится»: Киев потерял большинство опытных пилотов

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 39

Командир авиагруппы: киевский режим за время СВО потерял почти всех опытных пилотов

«Просто дергать ручку не получится»: Киев потерял большинство опытных пилотов

Фото: www.globallookpress.com / Xie Ergai¡sitalasijianke

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Тема:
Спецоперация

Украинским военным поставляют технику, но она бесполезна без обучения и навыков.

За время российской специальной военной операции (СВО) на Украине киевский режим лишился почти всех опытных пилотов. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал боец с позывным «Горец».

«Если у нас все опытные люди, у них осталась, полагаю, только молодежь. В авиации нужен опыт, чтобы нормально работать. Просто дергать за ручку штурвала не получится», — пояснил военный.

Он добавил, что у российской стороны многие люди имеют опыт боевых действий в «горячих точках». Россия продолжает проведение СВО в Донбассе, защищая гражданское население от неонацистов. Решение о проведении демилитаризации и денацификации Украины было принято после обострения ситуации в регионе.

В частности, усилились обстрелы мирных граждан со стороны Вооруженных сил Украины. Радикалы пользовались обычными людьми, как живым щитом и проводили геноцид в течение восьмилетнего периода.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские солдаты потопили катер с украинскими диверсантами.

Тема:
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