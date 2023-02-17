«Просто дергать ручку не получится»: Киев потерял большинство опытных пилотов
Командир авиагруппы: киевский режим за время СВО потерял почти всех опытных пилотов
Фото: www.globallookpress.com / Xie Ergai¡sitalasijianke
Украинским военным поставляют технику, но она бесполезна без обучения и навыков.
За время российской специальной военной операции (СВО) на Украине киевский режим лишился почти всех опытных пилотов. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал боец с позывным «Горец».
«Если у нас все опытные люди, у них осталась, полагаю, только молодежь. В авиации нужен опыт, чтобы нормально работать. Просто дергать за ручку штурвала не получится», — пояснил военный.
Он добавил, что у российской стороны многие люди имеют опыт боевых действий в «горячих точках». Россия продолжает проведение СВО в Донбассе, защищая гражданское население от неонацистов. Решение о проведении демилитаризации и денацификации Украины было принято после обострения ситуации в регионе.
В частности, усилились обстрелы мирных граждан со стороны Вооруженных сил Украины. Радикалы пользовались обычными людьми, как живым щитом и проводили геноцид в течение восьмилетнего периода.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские солдаты потопили катер с украинскими диверсантами.
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