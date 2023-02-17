Турцию продолжает трясти после смертельного землетрясения

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В результате трагедии погибли десятки тысяч человек. Спасательная операция не прекращается ни на секунду.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Турцию снова трясет. Зафиксированы повторные толчки. В провинции Хатай рухнули несколько зданий, которые были уже повреждены при землетрясении. Колебания ощущали также в Сирии, Израиле и Ливане. По последним данным, турецких властей, погибли более 38 тысяч человек. Но под обломками все еще находят живых. Так, из-под завалов достали 12-летнего мальчика. В бетонном саркофаге без еды и воды он провел более десяти суток.

А на стадионе в Трабзоне прошел первый после землетрясения футбольный матч. Все средства от продажи билетов направят на помощь пострадавшим. Еще одну акцию организовали болельщики. Они попросили приходить на трибуны с игрушками, которые передадут детям из зоны бедствия. Не забыли фанаты и про тех, кто уже протянул руку помощи. Свое спасибо они сказали, развернув огромный баннер. На нем изображен спасатель, доставший из-под завалов ребенка. На шлеме мужчины — флаги стран, которые не остались равнодушными к чужому горю. Российский триколор — в первом ряду.

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