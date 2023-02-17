Медленно, но верно: как чувствует себя отец Киркорова после госпитализации

Давление 90-летнего мужчины уже стабилизировалось.

Состояние отца Филиппа Киркорова, госпитализированного неделю назад, улучшилось. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

По словам врачей, подобранный курс лечения дал положительный результат.

«90-летнего Бедроса Киркорова из реанимации перевели некоторое время назад, ему сделали пункцию плевральной полости», — говорится в сообщении.

Известно, что на данный момент он проходит лечение в кардиологическом отделении и медики отмечают, что у него стабилизировалось давление, уменьшилась одышка. В целом, состояние отца Киркорова оценивают как средней тяжести.

До этого стало известно, что Бедрос Киркоров был госпитализирован с бронхитом, а его состояние ухудшалось на протяжении месяца.

Еще в 2022 году Бедрос Киркоров перенес операцию на сердце. Лечь под нож его уговорил сын, после долгих сопротивлений пожилой артист согласился, и ему установили кардиостимулятор. Недавно в СМИ прошел слух, что появились новые нарушения в работе сердечной мышцы, а в декабре он попал в шоковый зал для дренажа воды из легких.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как у Бедроса Киркорова отнялась одна нога.