Звуки выстрелов в торговом центре Парижа напугали сотни людей
| Происшествия 71
Местные жители и гости города бросились бежать, опасаясь за свои жизни.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Panoramic; Twitter / BNODesk; 5-tv.ru
Несколько оглушительных выстрелов прозвучали в торговом комплексе Quatre Temps, расположенном в парижском районе Ла-Дефанс. Первые кадры с места событий появились в Twitter.
Известно, что в результате ЧП из здания экстренно эвакуировались сотни людей — они были шокированы и бросились бежать, куда глядят глаза, передает телеканал BFM.
Присутствовали ли при этом российские граждане — пока неизвестно. Информация уточняется.
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