Звуки выстрелов в торговом центре Парижа напугали сотни людей

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 71

Местные жители и гости города бросились бежать, опасаясь за свои жизни.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Panoramic; Twitter / BNODesk; 5-tv.ru

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Несколько оглушительных выстрелов прозвучали в торговом комплексе Quatre Temps, расположенном в парижском районе Ла-Дефанс. Первые кадры с места событий появились в Twitter.

Известно, что в результате ЧП из здания экстренно эвакуировались сотни людей — они были шокированы и бросились бежать, куда глядят глаза, передает телеканал BFM.

Присутствовали ли при этом российские граждане — пока неизвестно. Информация уточняется.

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