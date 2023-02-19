Мэр Киева Кличко признался, что мечтает выйти на ринг с Путиным

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 35

Bild: мэр Киева Кличко фантазирует о том, чтобы выйти на ринг с Путиным

Мэр Киева Кличко признался, что мечтает выйти на ринг с Путиным

Фото: Bernd Weissbrod / ТАСС

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Мэр Киева признался, что уже давно не боксировал.

Мэр Киева и экс-боксер Виталий Кличко мечтает выйти на ринг с президентом России Владимиром Путиным. Об этом градоначальник столицы Украины рассказал в интервью немецкому изданию Bild.

«Конечно, я хотел бы нокаутировать Путина, но это всего лишь фантазии», — признался он.

Кличко также рассказал, что уже давно не боксировал, но по настоянию брата держится в форме.

В декабре 2021 года Путин отмечал, что поддержание формы — это его долг. Глава государства неоднократно подчеркивал, что спорт помогает ему работать в графике, в котором он обязан работать, «выполняя поручения российского народа».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в киевской и днепропетровской областях Украины произошли взрывы.

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Мэр Киева Кличко признался, что мечтает выйти на ринг с Путиным

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