NBE: один анализ крови теперь может обнаружить несколько опасных заболеваний

Американские ученые разработали экспериментальный анализ крови, который способен менее чем за час обнаруживать признаки сразу четырех опасных заболеваний. Среди них — три вида рака и болезнь Альцгеймера. Для исследования требуется всего несколько микролитров крови. Работа опубликована в Nature Biomedical Engineering.

Новая диагностическая платформа позволяет выявлять биологические маркеры колоректального рака, глиобластомы, рака поджелудочной железы и болезни Альцгеймера. Во время предварительных испытаний метод продемонстрировал высокую способность различать образцы пациентов с заболеваниями и здоровых людей.

Разработку представила команда исследователей под руководством профессора химической и биомолекулярной инженерии Сюэ-Чиа Чанга.

Какие четыре заболевания может обнаружить новый анализ

Исследователи сосредоточились на болезнях, при которых своевременное выявление патологических изменений особенно важно для дальнейшего лечения. В первую очередь это рак поджелудочной железы. Заболевание представляет серьезную проблему для врачей, поскольку на ранних стадиях может протекать без выраженных симптомов.

Второе направление — колоректальный рак, поражающий толстую или прямую кишку. Его диагностика также имеет большое значение для выбора лечения и прогноза.

Третье заболевание — глиобластома, одна из наиболее агрессивных злокачественных опухолей головного мозга.

Четвертым объектом исследования стала болезнь Альцгеймера — нейродегенеративное заболевание, при котором постепенно нарушаются память и другие когнитивные функции.

Авторы разработки рассчитывают, что анализ крови сможет помочь специалистам выявлять признаки подобных заболеваний раньше, чем это происходит в ряде случаев сегодня.

«Мы считаем, что если сможем выявлять эти заболевания на более ранних стадиях, у пациентов будет больше шансов выжить», — заявил Чанг.

При этом исследователи пока не доказали, что использование нового теста действительно снижает смертность. Для этого потребуются дополнительные клинические испытания.

Как ученые научились искать болезни в капле крови

В основе разработки лежит обнаружение экзосом — мельчайших пузырьков, которые выделяют клетки организма. Они содержат различные биологические вещества, в том числе белки. Некоторые из этих молекул могут указывать на изменения, связанные с развитием заболеваний.

Экзосомы присутствуют в крови, поэтому их изучение рассматривается как одно из перспективных направлений лабораторной диагностики. Однако обнаруживать нужные частицы непросто. В биологических жидкостях находится множество других молекул, которые способны мешать анализу.

Чтобы решить эту проблему, команда Чанга создала специальные иммунные частицы Януса. Это микроскопические сферы, состоящие из двух частей с разными функциями.

Одна половина покрыта антителами, способными связываться с определенными белками на поверхности экзосом. Вторая содержит флуоресцентный материал, позволяющий наблюдать за частицами под микроскопом.

Такое устройство помогает одновременно распознавать необходимые биологические маркеры и получать сигнал об их присутствии.

Почему частицы напоминают мерцающие звезды

Для проведения исследования требуется около десяти микролитров образца. Это значительно меньше объема крови, который обычно берут при стандартном лабораторном обследовании. Биоматериал разбавляют физиологическим раствором и смешивают с иммунными частицами Януса.

Затем смесь выдерживают от десяти минут до часа, чтобы частицы могли взаимодействовать с присутствующими в ней экзосомами. Если на поверхности экзосом находятся нужные белки, антитела связываются с ними.

После этого образец помещают под микроскоп. Благодаря флуоресцентному покрытию микрочастицы выглядят словно мерцающие звезды.

Ученые разработали компьютерную программу, которая анализирует характер этого мерцания и движение частиц в жидкости. Метод основан на броуновском движении — хаотическом перемещении микроскопических объектов под воздействием молекул окружающей среды.

Изменения в поведении частиц позволяют программе определить, произошло ли связывание с биологическими маркерами заболевания.

«Мы можем обнаружить одну экзосому на частице Януса по частоте мерцания», — объяснил Чанг.

По словам ученого, важное преимущество метода заключается в способности распознавать нужный сигнал даже при присутствии других молекул.

Чем новый метод отличается от обычных анализов

Главным преимуществом разработки ученые называют сочетание небольшого объема биоматериала, высокой чувствительности и быстрого получения результата. Кроме того, метод не требует сложного предварительного выделения экзосом из исследуемой жидкости.

Это потенциально упрощает лабораторную процедуру и может снизить ее стоимость. Авторы считают, что новая технология способна оказаться более эффективной при обнаружении некоторых биологических маркеров, чем применяемые сегодня способы анализа экзосом.

При этом исследование не означает, что один тест уже может заменить колоноскопию, магнитно-резонансную томографию, биопсию или другие обследования, которые врачи назначают при подозрении на рак. Разработанная система пока остается экспериментальной и требует дальнейшей проверки.

Когда такой анализ появится в больницах

Исследователи рассматривают технологию как перспективный инструмент для раннего выявления заболеваний. В дальнейшем ее можно будет адаптировать для поиска других биологических маркеров, если специалисты подтвердят надежность соответствующих методов исследования.

Однако до использования в повседневной медицинской практике предстоит провести дополнительные испытания. Ученым необходимо проверить работу платформы на более крупных и разнообразных группах пациентов, в том числе на ранних стадиях заболеваний.

Также потребуется определить, насколько результаты зависят от сопутствующих болезней и других особенностей организма. Пока неизвестно, когда такая диагностика станет доступна пациентам и сколько она будет стоить.

Если дальнейшие испытания подтвердят результаты, технология сможет стать дополнительным инструментом для врачей, помогая быстрее определять необходимость более подробного обследования.

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