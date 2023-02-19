Певец Малежик рассказал о внебрачном сыне

Несмотря на то, что артист уже 46 лет живет в браке, был период, когда супругам пришлось развестись.

Певец Вячеслав Малежик рассказал о внебрачном сыне. Таким откровением артист поделился в эфире шоу Леры Кудрявцевой на одном из федеральных каналовв.

Заслуженный артист РФ живет вместе с женой Татьяной уже 46 лет. У супругов двое сыновей. Старший сын — Никита нашел свое призвание и занимается строительством бункеров, а младший — Иван. Он решил связать свою жизнь с творчеством, но пока ему не удалось добиться популярности. Младший сын родился вне брака, так как певец объяснил, что ему пришлось развестись с женой Татьяной для решения вопроса по расширению квадратов жилплощади.

Малежик и его супруга на тот момент жили в небольшой квартире, а для покупки новой в СССР им требовался индивидуальный лицевой счет, поэтому жена потребовала развода. Заслуженный артист России признался, что долго не хотел этого делать, но Татьяна настояла на своем.

«Она начала меня пилить, что надо развестись, чтобы она была квартиросъемщицей одна. Я говорил ей, что это плохая примета. Она настояла, сказала, что может и сама развестись. Жена у меня властная тетка, поэтому мне ничего не оставалось делать», — рассказал Малежик.

Узаконили супруги свои отношения вновь только спустя 10 лет.

Стоит отметить, что младший сын Малежика, которому сейчас 32 года, учился во ВГИКе на продюсерском факультете, но не доучился из-за болезни отца.

«Но, когда я заболел, ему надо было делать дипломную работу. Но он настолько переживал, что я заболел, когда он не смог писать работу дальше», — рассказал о сыне певец.

На данный момент у Ивана нет постоянный работы, поэтому Малежик с женой стараются поддерживать его финансово. Артист подарил ему квартиру, он также хотел купить ему машину, но Иван отказался от такого подарка.

К слову, старший сын певца Никита, которому сейчас 45 лет, по словам самого Малежика, более приземленный. Однако иногда и он удивляет отца. Например, как-то раз он заявил, что хочет разводить свиней.

«Я обалдел от такого заявления. Говорю ему, что у меня никого в этой сфере нет, и я помочь не могу. В итоге мы долго раздумывали и решили, что он поступит на экологический факультет», — поделился Малежик.

Сын артиста Никита признался, что очень уважает отца, хотя в детстве стеснялся известной фамилии. Он рассказал, что в свое время ревновал младшего брата к родителям, так как ему казалось, что Ивану уделяют больше внимания.

Старший сын вспомнил, что сильно переживал, когда у отца случился инсульт. У него впервые поднялось высокое давление. Никита рассказал, что в тот момент очень боялся потерять папу. И после случившегося стал больше ценить время, проведенное с отцом.

«Боялся, что не успею сказать, что не успею сделать. Знаю, что он молодой, знаю, что он активный. Мы с ним ездим на лыжах вместе кататься», — поделился переживаниями сын певца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что переживший инсульт Малежик научился петь на костылях.