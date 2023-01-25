Вячеслав Малежик пожаловался на отношение сына: «Старческая энергия не нужна»

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 154

Вячеслав Малежик признался в непростых отношениях с сыновьями

Вячеслав Малежик пожаловался на отношение сына: «Старческая энергия не нужна»

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Когда-то артист даже посвящал песни родным людям, но жизнь показывает, что от добра добра не ищут.

Известный музыкант Вячеслав Малежик раскрыл правду об отношениях со своими детьми. А артиста два сына, но у одного из них характер — совсем не сахар. Кроме того, родные совершенно безучастны к успехам знаменитого отца.

Как рассказывает издание dni.ru, младший отпрыск артиста, 32-летний Иван Малежик, тоже пошел по творческому пути. Сначала — окончил продюсерский факультет во ВГИКе, потом стал музыкантом и играл в составе андеграудного коллектива. Однако одного таланта недостаточно, чтобы удержаться на плаву в музыкальной среде.

«Но у сына говнистый характер, он поругался со своими музыкантами. Они разбежались, и сын сейчас пребывает на творческом распутье», — признался артист.

По его словам, он пытается протянуть руку помощи сыну, но это как раз тот самый случай, когда нет пророка в своем отечестве: на все предложения молодой человек отвечает отказом и не считается с талантом и опытом отца. А ведь младшему когда-то Вячеслав посвятил одну из популярных своих песен «Ванятка».

«А когда я недавно предложил записать совместную песню, сын отрезал: «Твоя старческая энергия мне не нужна», — вспомнил Малежик.

Со старшим сыном, Никитой, ситуация обстоит иначе. Мужчине 45, у него экономическое образование и хороший опыт работы по специальности. Какое-то время он сотрудничал с одной из ведущих энергетических компаний страны, сейчас — в поисках другого места работы. И все бы ничего, но и он равнодушен к тому, чем занимается его отец. Даже на презентацию книги Вячеслава Малежика «Птицы перелетные» родные не пришли: ни дети, ни внуки.

«Сыновья и внучки — это меньше всего интересующиеся моим творчеством люди. Для них я — просто человек, который всю жизнь поет песни. И, например, выпуск пластинки у меня для них — ничто», — признался музыкант.

Вячеслав Малежик — советский и российский эстрадный певец, поэт, композитор, народный артист России. Выступал в различных музыкальных коллективах, но наибольшую известность получил благодаря сольным работам. Наиболее известные композиции артиста — «Двести лет», «Попутчица», «Мозаика», «Туман в декабре», «Подарок», «Острова», «Провинциалка». Всего на счету знаменитости свыше 30 сольных альбом.

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Вячеслав Малежик пожаловался на отношение сына: «Старческая энергия не нужна»

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