Молод и свободен: Наташа Королева раскрыла статус 20-летнего сына Архипа

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Полина Долгова
Полина Долгова 259

Наташа Королева рассказала, что не против, если ее сын найдет себе девушку-японку

Молод и свободен: Наташа Королева раскрыла статус 20-летнего сына Архипа

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Несмотря на то, что Архип улетел в Японию и его ждет девушка — Мелисса, Наташа Королева не отрицает, что Архип наконец-то найдет девушку мечты в Японии.

Наташа Королева в эфире шоу на федеральном канале сообщила о том, что сын певицы и танцора Сергея Глушко — Архип Глушко улетел стажироваться в Японию. Юноша усердно изучает восточную культуру и практикует японский язык. Обучается сын звездных родителей в столичном вузе России, но будущую карьеру планирует связать со страной восходящего солнца. Во время разговора звезда раскрыла секрет о личной жизни своего сына.

Он регулярно пишет и звонит своим родителям. Певица подчеркнула, что чувствует гордость за Архипа и уверена в том, что ее сын справится со всеми трудностями вдалеке от близких.

Однако в Москве Архипа ждут не только родственники, но и любимая избранница — Мелисса Волынкина, которая раньше работала танцовщицей на пилоне. Знаменитые родители долго сопротивлялись счастью своего сына, но в какой-то момент приняли девушку в семью.

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В день всех влюбленных девушка записала бойфренду трогательное видео, но он ничего ей не ответил. И это не единственный тревожный звоночек в отношениях отпрыска знаменитой певицы. Возлюбленные собирались вместе ехать в Японию, но Архип улетел один. Ведь, как заявила Наташа Королева, туда ее сын не развлекаться уехал. Она считает, что Мелисса только мешала бы сыну учиться.

Певица рассказала, что Архипу в Японии очень нравится, поэтому, скорей всего, сын сможет там встретить девушку своей мечты.

«Все возможно в этой жизни. Ему всего 20 лет, вспомните себя в этом возрасте», — говорит Королева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наташа Королева взбудоражила поклонников, выложив в соцсети снимок в полуголом виде.

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