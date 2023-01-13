Киркоров избавился от жирка на животе и показал всем шикарный пресс

В рамках фотосессии король поп-музыки наконец-то показал, что скрывалось под мешковатыми нарядами, из которых он не вылезал в последнее время.

Король эпатажа Филипп Киркоров вновь шокировал публику. На этот раз не скандальными поступками или громкими словами, а своим внешним видом.

В своих соцсетях 55-летний певец похвастался идеальным прессом вместо круглого живота. При этом он не скрывает, что это результат не изнурительных тренировок в спортзале, а пластической хирургии.