Киркоров избавился от жирка на животе и показал всем шикарный пресс

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Филипп Киркоров продемонстрировал кубики пресса на животе после пластической операции

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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В рамках фотосессии король поп-музыки наконец-то показал, что скрывалось под мешковатыми нарядами, из которых он не вылезал в последнее время.

Король эпатажа Филипп Киркоров вновь шокировал публику. На этот раз не скандальными поступками или громкими словами, а своим внешним видом.

В своих соцсетях 55-летний певец похвастался идеальным прессом вместо круглого живота. При этом он не скрывает, что это результат не изнурительных тренировок в спортзале, а пластической хирургии.

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