«Органы на пределе»: врач предупредила об опасности отека мозга у Костомарова

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 12

Врач-нефролог Коробкина одним из осложнений у фигуриста Костомарова назвала отек мозга

«Органы на пределе»: врач предупредила об опасности отека мозга у Костомарова

Фото: Фомичев Михаил / ИТАР-ТАСС / ТАСС

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Врачам удалось вовремя остановить некроз у фигуриста, однако осложнения пошли на другие органы.

Фигурист Роман Костомаров продолжает бороться за жизнь. Врачам удалось остановить некроз, но теперь под угрозой работа других органов. В их числе легкие, которые перестали справляться со своими функциями, поэтому спортсмена повторно подключили к аппарату ИВЛ. Работа почек, которые стали плохо выводить жидкость из организма спортсмена, также под угрозой. В интервью Woman.ru врач-нефролог Анна Коробкина назвала и другие опасности, которые могут настичь Костомарова.

Специалист склонна полагать, что возникшие у Костомарова отеки — последствия не только неправильной работы почек, но и тромбоза.

«Это может быть вызвано тромбозом, потерей белка. Начался процесс катаболизма, то есть, распада всех органов. Учитывая тяжесть состояния, скорее всего, есть общая полиорганная недостаточность, в том числе, почечная недостаточность», — отметила врач.

Коробкина указала, что отеки стали следствием многих серьезных нарушений в работе организма Костомарова, и есть риск развития отека мозга.

«Всегда есть риск развития отека мозга. Из-за полиорганной недостаточности сейчас сложно выделить орган, который страдает больше других — каждый на пределе возможностей работает», — заключила Коробкина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как вовремя распознать тромбоз.

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