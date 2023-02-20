«Органы на пределе»: врач предупредила об опасности отека мозга у Костомарова

Врачам удалось вовремя остановить некроз у фигуриста, однако осложнения пошли на другие органы.

Фигурист Роман Костомаров продолжает бороться за жизнь. Врачам удалось остановить некроз, но теперь под угрозой работа других органов. В их числе легкие, которые перестали справляться со своими функциями, поэтому спортсмена повторно подключили к аппарату ИВЛ. Работа почек, которые стали плохо выводить жидкость из организма спортсмена, также под угрозой. В интервью Woman.ru врач-нефролог Анна Коробкина назвала и другие опасности, которые могут настичь Костомарова.

Специалист склонна полагать, что возникшие у Костомарова отеки — последствия не только неправильной работы почек, но и тромбоза.

«Это может быть вызвано тромбозом, потерей белка. Начался процесс катаболизма, то есть, распада всех органов. Учитывая тяжесть состояния, скорее всего, есть общая полиорганная недостаточность, в том числе, почечная недостаточность», — отметила врач.

Коробкина указала, что отеки стали следствием многих серьезных нарушений в работе организма Костомарова, и есть риск развития отека мозга.

«Всегда есть риск развития отека мозга. Из-за полиорганной недостаточности сейчас сложно выделить орган, который страдает больше других — каждый на пределе возможностей работает», — заключила Коробкина.

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