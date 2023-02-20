Экспортный вариант: какое новейшее оружие Россия показала на выставке в Абу-Даби

В странах Персидского залива сейчас активно обсуждают возможность совместного производства тактических самолетов Су-75 Checkmate. В США об этом даже думать не хотят.

Судьбу по-настоящему передовых самолетов — новейших Су-75 — сейчас обсуждают в странах Персидского залива. По слухам, новейшие Checkmate («Шах и мат») будут собирать именно в сотрудничестве с государствами региона.

И все это на фоне выставки перспективного вооружения в Абу-Даби, где главными экспонатами стали новейшие «Калашниковы» и модернизированные «Буки». Обозреватель «Известий» Виктор Синеок все увидел.

Одно дело привести образцы в Абу-Даби, и совсем другое — объяснить ближневосточным рабочим, какие куда клеить надписи. Те «Бук» от «Калашникова» не отличат, но при этом слышали про силу русского оружия. И фотографируются с ракетами, как со знаменитостями. У серьезных специалистов российская военная техника тоже вызывает особый интерес. И тут есть, на что посмотреть.

Вот это одна из самых громких премьер выставки — «Изделие 305-Э». Его впервые показывают за границей. Собственно «Э» означает «экспортный вариант». Это управляемая ракета, созданная специально для ударных вертолетов и способная поражать цели на расстоянии до 14 с половиной километров. Для удобства в официальном буклете все эти цели перечислены. Военные корабли, бронетехника натовского образца — потенциальные цели потенциального противника.

В объединенном павильоне «Рособоронэкспорта» современное и грозное российское оружие. На тысяче квадратных метров разместили 200, как говорят здесь, «натурных образцов».

«Часть экспонатов здесь можно потрогать руками. Например, амуницию или автоматы и винтовки „Калашникова“. Но часть представлена только в виде макетов. Потому что привести все, что хочется показать, в Арабские Эмираты нельзя просто физически», — показал Виктор Синеок.

В мире начали говорить о российском павильоне задолго до того, как в Абу-Даби стали его собирать. Например, о том, что впервые иностранцам покажут уникальный комплекс «Планшет-А», а также снайперскую винтовку Чукавина, которая идет на смену знаменитой СВД.

В арабской прессе сейчас обсуждают, что Россия думает над вариантом производства истребителя Су-75 — он же «Шах и мат» — в партнерстве со странами Персидского залива. При этом американцы пытаются сделать вид, что нас на выставке нет. Вот солидный журнал не заметил Россию в списке участников. Наверное, было непросто.

«Вот российский павильон, у него очень интересные соседи. С одной стороны, это техника из Турции. А с другой — британский тральщик Н109 „Бангор“. Пришвартован он ровно так, чтобы было видно и российские вертолеты, и остальную нашу экспозицию», — продемонстрировал судно обозреватель.

Команда с палубы почти не уходит. Есть у них, конечно, тут и морские дела, но при этом не сводят глаз с соседней площадки. Тут и новейший многоцелевой вертолет Ка-62, и модифицированный Ка-226Т. «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» привезли и первый российский офшорный Ми-171А3, что предназначен для обслуживания морских буровых платформ. Его начали проектировать в 2018-м, в 2021 году впервые показали официально. И вот начало 2023-го — серийно произведенная машина стоит на выставке. Принимают заказы.

Рассчитывают, прежде всего, на партнеров с Ближнего Востока. Это традиционные покупатели нашей военной техники. Спрос по-прежнему большой, по-прежнему есть предложение. Россия наращивает производство вооружений и продолжает его экспорт. Конечно, в дружественные страны.