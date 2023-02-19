СК РФ озвучил результаты расследования теракта на Крымском мосту

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 143

В СК подтвердили, что теракт на Крымском мосту был организован Украиной

СК РФ озвучил результаты расследования теракта на Крымском мосту

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Были установлены 12 лиц, которые имеют непосредственное отношение к подрыву. Среди них граждане Украины, Армении, Грузии и РФ.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин подтвердил, что к организации теракта на Крымском мосту причастны Украинские спецслужбы. Об этом государственный деятель рассказал в интервью ТАСС.

«В ходе расследования подтверждена версия о том, что к организации теракта на Крымском мосту причастны украинские спецслужбы», — заявил он.

По словам Бастрыкина, удалось установить личности 12 человек, которые стоят за организацией взрыва на транспортном мосту. Среди них граждане Украины, Армении, Грузии, а также России. Восемь человек, причастных к преступлению, уже заключены под стражу.

«В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение экспертиз, в том числе технических, по обнаруженным на месте происшествия вещественным доказательствам», — добавил Бастрыкин.

По словам председателя СК, продолжается обобщение и систематизация полученной информации. Ведомство занимается установкой полной картины произошедшего и поиском других лиц, которые причастны к теракту на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru писал, что указывает на причастность США к подрыву «Северных потоков».

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