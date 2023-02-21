Некроз пупка и кривая грудь: какие опасности таят в себе пластические операции

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 10

Хирург Алмазов: из-за подтяжки лица может произойти поражение лицевого нерва

Фото, видео: www.globallookpress.com / uwe umstätter; Личный архив Ильи Алмазова; 5-tv.ru

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Стоит ли отказываться от пластики из-за ее пугающих осложнений?

Пластические операции, к которым так любят прибегать многие женщины и иногда даже мужчины, таят в себе множество неприятных осложнений. Подробнее о этом для 5-tv.ru рассказал пластический хирург Илья Алмазов.

По его словам, пластические и эстетические операции прежде всего направлены на коррекцию внешности не только лица, но и тела. И разрезы при этом должны быть зашиты максимально косметическим, незаметным способом.

«В ряде обстоятельств, когда у пациента предрасположенность к образованию грубых рубцов, когда есть несоблюдение режима, либо когда возникло воспаление шва, сам по себе шов может превратиться в грубый рубец, который потребует коррекции», — объяснил эксперт.

Встречаются поражения лицевого нерва после подтяжки лица. Также такая процедура грозит нарушению чувствительности. А абдоминопластика (пластика кожи и мышц живота — Прим. ред.) несет в себе страшные осложнения, которые редко, но все же встречаются.

«Если у пациентки был избыточный вес, большой избыток кожи и подкожного жира передней брюшной стенки... Если тем более у пациентки была пупочная грыжа, а также она курит или болеет сосудистыми заболеваниями, может быть некроз кожи живота и даже некроз пупка», — рассказал врач.

При увеличении груди, например, может возникнуть капсулярная контрактура (возникновение фиброзной капсулы, деформирующей грудь — Прим. ред.). Такое осложнение обычно провоцируют особенности организма пациентки. Это реакция на установленный имплант, когда организм сам окружает его прочной капсулой из собственных клеток пациента, и эта капсула деформирует имплант. Тогда его надо заменить.

При увеличении груди может также произойти поворот анатомического импланта. Он возникает, если пациентка резко двигает верхним плечевым поясом, зачастую во время занятий спортом.

«В таком случае выполняется операция, в ходе которой имплант либо меняется, либо внутри молочной железы он поворачивается в нужную позицию», — объяснил врач.

Самая тяжелая реабилитация, по словам Алмазова, при бодилифте, абдоминопластике и фейслифтингу. В любом случае, собираясь на любую пластическую операцию, следует тщательно выбирать клинику и врача.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему пластическую операцию лучше делать зимой.

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