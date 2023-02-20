Летальность до 90%: чем отек мозга может быть опасен для Костомарова

|
Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 1 243

Невролог Рустем Гайфутдинов: летальность при отеке мозга, как у Романа Костомарова, достигает 90%

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Филиппов; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Врачи обнаружили при обследовании фигуриста несколько забитых сосудов. Удастся ли избежать кровоизлияния в мозг?

В случае отека мозга, как у фигуриста Романа Костомарова, больному может грозить летальный исход либо инвалидность на всю жизнь. Об этом осложнении в беседе с 5-tv.ru подробно рассказал врач-невролог Рустем Гайфутдинов. Он отметил, что отек мозга зачастую происходит в результате заболеваний, а не из-за внешних факторов.

«Летальность очень высокая. Во-первых, это зависит от объема того места, где возникло кровоизлияние. Допустим, такие плохие локации как ствол мозга или глубинная гематома с прорывом в желудочковую систему. Это тяжело оперировать. Летальность от 60% до 90%», — рассказал эксперт.

Пока сильного отека в голове Романа Костомарова врача не обнаружили. Однако в целом состояние спортсмена остается крайне тяжелым. Его вывели из медикаментозной комы, но самостоятельно дышать он пока не может.

«Как правило, если даже выживают после подобных операций в силу локализации этих гематом, это часто вовлечение двигательных путей, и эффект достаточно тяжелый. Если спасается жизнь больного, то этот пациент — глубокий инвалид зачастую, которому требуется длительная реабилитация и восстановление», — резюмировал Рустем Гайфутдинов.

Врачи борются за жизнь олимпийского чемпиона почти два месяца. Из-за начавшегося некроза ему пришлось ампутировать стопу и кисти. Но даже полная зачистка от некроза не спасла от новых осложнений — теперь организм Костомарова не справляется с жидкостью.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какая болезнь у Костомарова может быть на самом деле.

-7° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
74.04
-0.72 79.13
-0.48
🧙‍♀ Гороскоп на 20 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

20:16
В МИД РФ заявили о деградации отношений с Нидерландами по инициативе Гааги
20:00
«Это патология»: Гаспарян оценил мечты Зеленского о союзе с Китаем
19:45
Иван Ургант намекнул на возвращение своего шоу в эфир
19:29
В Ленинградской области задержали группу сектантов
19:29
Ларисе Долиной сделали предложение: кто преподнес звезде кольцо с бриллиантом
19:19
Предательство и бегство боевиков «Азова*» обнажило подступы к Артемовску

Сейчас читают

Кому стоит отказаться от блинов на Масленицу
В Москве появится мемориальный музей Кобзона
«Запад не нервничает»: когда Китай перейдет к активной поддержке России
Девушка попала в психиатрическую больницу после изнасилования в Москве

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023