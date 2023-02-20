Летальность до 90%: чем отек мозга может быть опасен для Костомарова

Врачи обнаружили при обследовании фигуриста несколько забитых сосудов. Удастся ли избежать кровоизлияния в мозг?

В случае отека мозга, как у фигуриста Романа Костомарова, больному может грозить летальный исход либо инвалидность на всю жизнь. Об этом осложнении в беседе с 5-tv.ru подробно рассказал врач-невролог Рустем Гайфутдинов. Он отметил, что отек мозга зачастую происходит в результате заболеваний, а не из-за внешних факторов.

«Летальность очень высокая. Во-первых, это зависит от объема того места, где возникло кровоизлияние. Допустим, такие плохие локации как ствол мозга или глубинная гематома с прорывом в желудочковую систему. Это тяжело оперировать. Летальность от 60% до 90%», — рассказал эксперт.

Пока сильного отека в голове Романа Костомарова врача не обнаружили. Однако в целом состояние спортсмена остается крайне тяжелым. Его вывели из медикаментозной комы, но самостоятельно дышать он пока не может.

«Как правило, если даже выживают после подобных операций в силу локализации этих гематом, это часто вовлечение двигательных путей, и эффект достаточно тяжелый. Если спасается жизнь больного, то этот пациент — глубокий инвалид зачастую, которому требуется длительная реабилитация и восстановление», — резюмировал Рустем Гайфутдинов.

Врачи борются за жизнь олимпийского чемпиона почти два месяца. Из-за начавшегося некроза ему пришлось ампутировать стопу и кисти. Но даже полная зачистка от некроза не спасла от новых осложнений — теперь организм Костомарова не справляется с жидкостью.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какая болезнь у Костомарова может быть на самом деле.