Экс-супруга Пьера Нарцисса захоронит останки певца на Троекуровском кладбище

В канун годовщины со дня смерти Пьера Нарцисса бывшая жена артиста планирует посетить Камерун, где захоронено тело певца, откуда заберет некоторые вещи, чтобы организовать склеп на Троекуровском кладбище. Об этом экс-супруга Валерия Калачева рассказала автору спецпроектов и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко.

Экс-жена Пьера Нарцисса изначально хотела похоронить тело певца в Москве, где он прожил более 20 лет. Однако мать усопшего настояла на том, чтобы артист покоился на родной земле в Камеруне. Валерия Калачева согласилась, но была крайне недовольна этим решением. Ведь Москва уже давно стала вторым домом музыканта, а все друзья певца, поклонники и почитатели его творчества находятся в России. Валерия планировала приехать на похороны бывшего супруга, но так и не прилетела из-за конфликта с семьей покойного артиста.

«Они (поклонники) до сих пор возмущены, почему мы не смогли отстоять тело», — поделилась Валерия Калачева.

После продолжительных разногласий экс-супруга помирилась с матерью Пьера Нарцисса, и та пригласила бывшую невестку и внучку Каролину-Кристель в Камерун. Из африканской страны Валерия планирует взять некоторые личные вещи усопшего, чтобы захоронить их на Троекуровском кладбище. Также экс-супруга планирует предать земле и биоматериалы певца: волосы, кровь.

«Будет небольшой так называемый склеп его могилы здесь, чтобы люди также приходили соответственно и как-то общались», — рассказал концертный директор Пьера Нарцисса Серей Дворцов.

21 июня прошлого года российский певец камерунского происхождения скончался в возрасте 45 лет. Церемонию прощания переносили несколько раз из-за разногласий Валерии Калачевой с семьей певца.

Более подробно о судьбе Пьера Нарцисса, его становлении как артиста, взаимоотношениях с дочерью и самой большой любви певца Валерия Калачева рассказала в интервью 5-tv.ru.