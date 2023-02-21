Актер Козловский показал совместное фото с повзрослевшей дочкой

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 43

Бывшая возлюбленная актера Ольга Зуева вместе с наследницей живут за океаном. Поэтому встречи отца и дочери нечастые, но наполненные нежностью и любовью.

Актер Козловский показал совместное фото с повзрослевшей дочкой

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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Актер Данила Козловский показал редкое фото со своей единственной наследницей в день ее рождения. Дочке знаменитости Оде-Валентине исполнилось три года. Девочка вместе с мамой — актрисой Ольгой Зуевой — живет в США. Поэтому звездный папа видит малышку нечасто.

Данила Козловский с дочкойДанила Козловский с дочкой. Фото: Instagram* / danilakozlovsky

На опубликованной в социальной сети серии снимков Козловский прогулялся с наследницей и показал, как девочка распаковывает подарки к празднику. При этом лицо малышки он скрыл. Также делает и Зуева. Видимо, родители еще не готовы знакомить публику с Одой-Валентиной.

Интернет-пользователи восхитились девочкой, отметив, что малышка растет папиной дочкой.

«Какая чудная взрослая принцесса! Самый нежный возраст»;

«Дочь красавица, как и папа»;

«Боже, милейший ребенок», — написали фолловеры.

Козловский впервые стал отцом в марте 2020 года. Его отношения с Зуевой были непродолжительные, пара довольно быстро рассталась после рождения малышки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего на самом деле Филипп Киркоров развелся с Аллой Пугачевой.

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Актер Козловский показал совместное фото с повзрослевшей дочкой

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