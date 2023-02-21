У Романа Костомарова мог произойти инсульт из-за спутника цитокинового шторма

Врачам удалось стабилизировать состояние олимпийского чемпиона, сильного отека мозга не наблюдается. Однако почки и печень остаются под большой нагрузкой.

У российского фигуриста Романа Костомарова мог случиться инсульт из-за синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови (ДВС-синдром). Об этом «KP.RU Спорт» рассказал доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев.

«Пневмония спровоцировала сепсис. Из-за сепсиса развилась гангрена и ДВС-синдром или тромбогеморрагический синдром. При этом синдроме поражаются мелкие сосуды, возникают многочисленные тромбы. Они, собственно, и приводят к гангрене, и, увы, инсультам, поражениям мозга», — описал последовательность Павел Воробьев.

Терапевт добавил, что ДВС-синдром нередко становился спутником цитокиновых штормов — агрессивной иммунной реакции организма на вирусную инфекцию. О них стало широко известно во время пандемии COVID-19.

«Почему они возникали, до сих нет четкого ответа. Каждый организм индивидуально реагировал на болезнь. Но ДВС-синдром можно лечить, если вовремя распознать <…> Я не знаю, как лечили Романа Костомарова, но остается только надеяться, что организм фигуриста справится с новым испытанием», — подытожил профессор.

О произошедшем инсульте у Романа Костомарова днем 20 февраля сообщило РИА Новости. Источник агентства рассказал, что у фигуриста поражена часть мозга. Из-за кровоизлияния он оказался в крайне тяжелом состоянии. Чуть позже 5-tv.ru стало известно, что врачам удалось стабилизировать ситуацию. Компьютерная томография показала небольшой очаг забитых сосудов в голове. Сильного отека мозга врачи не выявили.

«Органы на пределе»: врач предупредила об опасности отека мозга у Костомарова

Роман Костомаров попал в больницу 10 января из-за пневмонии. Его состояние ухудшалось с каждым днем — уже 12 числа олимпийского чемпиона ввели в кому. Позже стало казаться, что ситуация налаживается — 24 января спортсмен пришел в сознание.

Однако нарушенное кровообращение вызвало гангрену. 6 февраля спортсмену ампутировали стопу на левой ноге. Дальнейшие данные по ампутации разнятся — либо для удаления некроза пришлось отнять правую стопу и обе кисти, либо только часть правой стопы и несколько пальцев на руках. Большой нагрузке подверглись почки и печень — они не справляются с выводом жидкости из организма и большим количеством лекарств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие прогнозы дают врачи по состоянию 46-летнего Романа Костомарова в связи с информацией об отеке мозга и забитых сосудах. Так, невролог Рустем Гайфутдинов сообщил, что летальность при отеке мозга достигает 90%. Хирург Иван Руссу не исключил, что фигуристу может потребоваться новая ампутация.