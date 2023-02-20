Все время на ИВЛ: появились данные о состоянии Костомарова после КТ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 5 326

Врачи обнаружили в голове у Костомарова забитые сосуды

Все время на ИВЛ: появились данные о состоянии Костомарова после КТ

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Ранее стало известно, что организм чемпиона не справляется с жидкостью. Врачи сделали пациенту прокол и поставили дренаж для выведения воды из легкого.

Появились новые подробности о состоянии российского фигуриста Романа Костомарова. Стали известны результаты КТ спортсмена. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Костомаров в сознании, но практически не может дышать без ИВЛ. Вместе с аппаратом он проходил и компьютерную томографию. Диагностирование показало, что в голове олимпийского чемпиона есть кусочек забитых сосудов, однако сильного отека медики не обнаружили.

Также сообщается, что почки фигуриста работают слабо, но немного справляются с жидкостью. Печень также находится под напряжением: страдает и от отека, и от количества лекарств.

На сегодняшний день известно, что Роман Костомаров был госпитализирован в больницу с пневмонией. Болезнь развивалась тяжело: кома, ИВЛ, сепсис, ампутации. После последний операции по удалению кистей спортсмена, ему снова стало хуже, несмотря на то, что врачи зачистили весь некроз на его теле.

Медики предполагают, что новые осложнения возникали у Костомарова из-за перенесенного стресса. Его пришлось ввести в медикаментозный сон. Сейчас знаменитость в сознании, однако состояние его остается тяжелым.

Ранее 5-tv.ru пиал, что у Романа Костомарова могут полностью отказать легкие.

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