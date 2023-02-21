Не менее трех человек погибли и 200 пострадали при новом землетрясении в Турции

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В эпицентре стихийного бедствия снова оказалась провинция Хатай. Хоть магнитуда и была слабее, здания все равно трескались и рушились на глазах.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Serdar Ozsoy; 5-tv.ru

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Вот такие кадры приходят этим вечером из Турции. Там новое землетрясение. И опять в эпицентре оказалась провинция Хатай, где в начале февраля погибли больше десяти тысяч человек.

На этот раз подземные колебания были немного слабее — магнитуда достигала 6,4. В прошлый раз было 7,7.

Когда все задрожало и закачалось — началась паника. Здания трескались и рушились на глазах. Свидетелями этого стали и журналисты, которые снимали репортаж о последствиях предыдущего бедствия.

На данный момент известно о трех погибших и множестве раненых. Более 200 человек доставлены в больницы. Сообщается, что волна докатилась и до Сирии, там тоже есть разрушения.

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