Перевозчик, чей автобус разбился под Архангельском, находится под следствием

СК: Совладельца «МалАвто» подозревают в подкупе после ДТП под Архангельском

Совладелец транспортной компании «МалАвто» Николай Малинников, чей микроавтобус попал в смертельное ДТП в Архангельской области, находится под следствием. В отношении него возбуждено уголовное дело о подкупе. По данным представителей Следственного комитета (СК) РФ, Малинников получал деньги за выдачу маршрутных карт, позволявших предпринимателям вести перевозки от имени его организации. Ближайшее заседание по делу назначено на 29 сентября.

Трагедия произошла вечером 11 сентября на 1180-м километре трассы М-8 «Холмогоры», на границе Холмогорского и Приморского округов. Пассажирский микроавтобус, выполнявший обгон легкового автомобиля, столкнулся со встречным лесовозом. Погибли 13 человек, в том числе двое детей, еще восемь получили травмы. К ликвидации последствий привлекли 39 человек и 15 единиц техники. Прокуратура и Ространснадзор организовали проверки, СК возбудил два уголовных дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что губернатор Архангельской области Александр Цыбульский объявил 12 сентября 2026 года днем траура по погибшим в аварии на трассе М-8 «Холмогоры». В регионе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия. Глава области выразил глубокие соболезнования семьям погибших от имени всех жителей.

Ткже в интервью 5-tv.ru врач областной детской больницы рассказал о состоянии мальчика, пострадавшего в ДТП на трассе М-8 «Холмогоры». По его словам, состояние ребенка оценивают как средней степени тяжести. Его осмотрели реаниматолог, хирург и травматолог, выполнена компьютерная томография, выявлены ушибы мягких тканей лица и вероятная легкая черепно-мозговая травма. Пациент останется в реанимации под наблюдением медиков.

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