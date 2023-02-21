Снежная лавина в Сочи утащила металлический мост и чуть не убила туристов

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Сугробы в курортном городе выросли на полметра всего за сутки. Пока там пытаются справиться со снегом, в столице Краснодарского края страдают от затянувшегося дождя.

Фото, видео: Феоктистов Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

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В Сочи сегодня туристам пришлось спасать других отдыхающих после схода снежной лавины.

На одном из горнолыжных склонов, где сугробы за сутки выросли на полметра, под снегом оказались три человека. Все, кто был рядом, бросились на помощь. Людей откопали, никто не пострадал.

А недалеко от бобслейной трассы лавина подмяла огромный металлический мост и утащила его вниз. В этот раз тоже обошлось без пострадавших. Из-за оползней пришлось перекрывать движение на участках федеральной автодороги.

В столице края в это время боролись с последствиями дождя, который не прекращается больше суток. Ливневки в Краснодаре — давняя головная боль жителей — опять не справились. Вода залила дворы и добралась до подъездов.

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